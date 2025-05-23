В Австралії кількість жертв триденної негоди зросла до чотирьох осіб. Сильні зливи призвели до ізоляції цілих міст, руйнування будинків та загибелі худоби. Про це повідомляють місцеві новини.

Поліція підтвердила, що тіло одного з чоловіків було виявлено поблизу Кофс-Гарбор, що розташований приблизно за 550 км на північ від Сіднея. Пошуки ще однієї зниклої особи тривають з початку тижня, коли почалися сильні опади.

За інформацією рятувальників, близько 50 000 людей залишаються в ізоляції, і влада активізує зусилля з доставки гуманітарної допомоги після часткового покращення погодних умов. Проте мешканців попереджають про необхідність обережності під час повернення до затоплених домівок.

«Якщо ваше житло було підтоплене, у воді можуть бути небезпечні забруднювачі, щури, змії… Це серйозні ризики, які потрібно враховувати. Також існує загроза ураження електричним струмом», – зазначив заступник комісара служби з надзвичайних ситуацій штату Новий Південний Уельс Демієн Джонстон.

Телевізійні репортажі показують затоплені дороги та перехрестя, автомобілі, які занурені у воду до вікон. Через стрімке підняття рівня води річки вийшли з берегів, затопивши кілька міст у регіонах Гантер і Середнє Північне узбережжя.

На узбережжі виявлено уламки, а також мертву та зниклу худобу.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі оголосив, що в п’ятницю відвідає постраждалі райони. «Ситуація дійсно важка. Це серйозне лихо», – сказав він в ефірі радіостанції Triple M Newcastle.

Більше 100 шкіл залишалися закритими в п’ятницю, тисячі домів залишилися без електрики. За даними влади, рівень річок залишатиметься небезпечним протягом кількох днів.

Потужний атмосферний фронт, який приніс кількамісячну норму опадів за три дні, у четвер почав рухатися на південь у напрямку до Сіднея. За останніми прогнозами метеорологів, погода має покращитися до вечора п’ятниці.

Водночас, чиновники повідомили, що водосховище Варраґамба, яке забезпечує 80% водопостачання Сіднея, може вийти з берегів після нічних опадів – наразі воно заповнене приблизно на 96%.