Австралія скасовує обмеження на донорство плазми для ЛГБТКІА+ спільноти

Як стало відомо від австралійської служби донорства Lifeblood

Австралія робить важливий крок у напрямку рівності, скасовуючи обмеження на донорство плазми для геїв, бісексуалів та трансгендерних жінок. Відтепер гендерні питання не будуть перешкодою для бажаючих стати донорами. Цю інформацію підтвердила австралійська служба донорства Lifeblood.

Зміни набудуть чинності 14 липня. Наразі особи, які ідентифікують себе як геї, бісексуали або трансгендерні жінки, не можуть здавати кров або плазму, якщо у них були статеві стосунки з чоловіками протягом останніх трьох місяців.

Доктор Джо Пінк, головна лікарка Lifeblood, підкреслила, що попит на плазму в країні зростає, і нові правила можуть залучити до 24 тисяч нових донорів щороку. Це стало можливим завдяки багаторічним дослідженням та співпраці з науковцями і представниками ЛГБТКІА+ спільноти.

Крім того, Lifeblood працює над впровадженням гендерно-нейтрального підходу до оцінки донорів. Замість запитань про стать партнера, усім донорам ставитимуть однакові запитання про їхню сексуальну поведінку.

Однак повне впровадження нових правил вимагатиме часу, зокрема, узгодження з урядами штатів для оновлення анкет донорів. Lifeblood сподівається завершити цей процес наступного року.

Представники сфери громадського здоров’я вже висловили підтримку цим змінам.