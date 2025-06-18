Австралія вводить санкції проти російського тіньового флоту

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ Австралії.

Австралія вперше запровадила санкції проти так званого “тіньового флоту” Росії, що складається з 60 суден. Ці судна, за інформацією австралійського уряду, використовуються Росією для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни в Україні.

У пресрелізі Міністерства закордонних справ Австралії зазначено, що

«працюючи в умовах оманливої практики, зокрема змінюючи прапори, відключаючи системи відстеження та працюючи без належного страхування, тіньовий флот дозволяє незаконно торгувати російською нафтою та іншими санкціонованими товарами»

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ці обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їх страхування та обслуговування.

“Це рішення – частина спільних дій із нашими партнерами: Канадою, Великою Британією, ЄС. Разом ми продовжуємо позбавляти рф ресурсів, які вона направляє на війну. Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України.” – Андрій Єрмак

Єрмак також зазначив, що серед суден, на які накладено санкції, є ті, що були рекомендовані українською санкційною групою.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія вже запровадила понад 1400 санкцій. Уряд країни підтвердив, що продовжить вживати рішучих заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також для обмеження можливостей Росії фінансувати війну.

Нагадаємо, що 17 червня прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.

“Канада сьогодні оголошує про кілька заходів, санкцій, перш за все, проти низки осіб у Росії, проти понад 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються сприяти уникненню санкцій, запровадженню санкцій проти понад 200 суден тіньового флоту, які Росія знову використовує, щоб спробувати ухилитися від цих санкцій.” – Марк Карні

Деталі нафтових санкцій

5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів за барель.

На початку травня 2022 року Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, який передбачає нафтове ембарго для РФ, що призвело до зростання цін на нафту на світових ринках.

У липні 2022 року країни “Групи семи” домовилися обвалити ціни на російську нафту, створивши спеціальний механізм, який не дозволяє купувати російську нафту за ціною вище встановленої. Цей механізм запрацював 5 грудня 2022 року.

6 жовтня 2022 року ЄС затвердив восьмий пакет антиросійських санкцій, який заклав законодавчу базу для обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження набули чинності 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.

Після ЄС країни G7 та Австралія також запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.