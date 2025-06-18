Австралія вводить санкції проти російського тіньового флоту

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства закордонних справ Австралії.
Австралія вперше запровадила санкції проти так званого “тіньового флоту” Росії, що складається з 60 суден. Ці судна, за інформацією австралійського уряду, використовуються Росією для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни в Україні.
У пресрелізі Міністерства закордонних справ Австралії зазначено, що
«працюючи в умовах оманливої практики, зокрема змінюючи прапори, відключаючи системи відстеження та працюючи без належного страхування, тіньовий флот дозволяє незаконно торгувати російською нафтою та іншими санкціонованими товарами»
.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ці обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їх страхування та обслуговування.
“Це рішення – частина спільних дій із нашими партнерами: Канадою, Великою Британією, ЄС. Разом ми продовжуємо позбавляти рф ресурсів, які вона направляє на війну. Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України.”
Єрмак також зазначив, що серед суден, на які накладено санкції, є ті, що були рекомендовані українською санкційною групою.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія вже запровадила понад 1400 санкцій. Уряд країни підтвердив, що продовжить вживати рішучих заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також для обмеження можливостей Росії фінансувати війну.
Нагадаємо, що 17 червня прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.
“Канада сьогодні оголошує про кілька заходів, санкцій, перш за все, проти низки осіб у Росії, проти понад 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються сприяти уникненню санкцій, запровадженню санкцій проти понад 200 суден тіньового флоту, які Росія знову використовує, щоб спробувати ухилитися від цих санкцій.”
Деталі нафтових санкцій
5 грудня 2022 року набули чинності обмеження цін країн Європейського Союзу на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів за барель.
На початку травня 2022 року Єврокомісія представила країнам-членам ЄС проєкт нового пакету санкцій проти Росії, який передбачає нафтове ембарго для РФ, що призвело до зростання цін на нафту на світових ринках.
У липні 2022 року країни “Групи семи” домовилися обвалити ціни на російську нафту, створивши спеціальний механізм, який не дозволяє купувати російську нафту за ціною вище встановленої. Цей механізм запрацював 5 грудня 2022 року.
6 жовтня 2022 року ЄС затвердив восьмий пакет антиросійських санкцій, який заклав законодавчу базу для обмеження цін на нафту, передбаченого G7. Обмеження набули чинності 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів.
Після ЄС країни G7 та Австралія також запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні 60 доларів за барель.
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- Саміт G7 у Канаді завершився без письмової заяви, але з усною підтримкою України та новими санкціями проти Росії. Канада оголосила про військову допомогу Україні на понад 2 млрд CAD.
- ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Росії в обході торговельних обмежень, а також новий пакет санкцій проти російських компаній і суден.