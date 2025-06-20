Австралія закриває посольство в Ірані через конфлікт з Ізраїлем

У заяві міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг повідомила про призупинення діяльності посольства Австралії в Тегерані.

Австралія вирішила призупинити роботу свого посольства в Тегерані та наказала всім дипломатам і їхнім родинам залишити Іран через загострення безпекової ситуації в регіоні.

У своїй заяві міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг зазначила, що посол країни залишиться в регіоні для координації дій щодо конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Консульські працівники будуть переведені до Азербайджану, щоб надати підтримку австралійцям, які покидають Іран.

“Ми закликаємо австралійців, які можуть безпечно покинути Іран, зробити це зараз. Тим, хто не може або не бажає виїжджати, радимо залишатися в укритті.” – Пенні Вонг, міністерка закордонних справ Австралії

Вонг також підкреслила, що Австралія наразі має обмежені можливості для надання консульської допомоги своїм громадянам в Ірані.

Згідно з інформацією CNN, Нова Зеландія також закрила своє посольство в Тегерані з четверга “до подальшого повідомлення”. Громадян, які потребують консульських послуг, перенаправляють до посольства в Анкарі.

Швейцарія також оголосила про тимчасове закриття свого посольства в Тегерані, оскільки вона представляє інтереси США в Ірані після розриву дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тегераном після Ісламської революції 1979 року.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки.

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.