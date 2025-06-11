Собака з Донбасу Еля знайшла новий дім у Німеччині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Собака на ім’я Еля, породи австралійський хілер, була евакуйована з Донбасу і знайшла новий дім у Німеччині. У листопаді 2024 року її разом з восьмома цуценятами врятувала зооволонтерка з Дніпра Олена Мосійчук. Вона розповіла, що після евакуації тварини провели пів року в її притулку, а німецькі волонтери активно допомагали шукати для Елі нових господарів.

Зрештою, родина з Релінгена вирішила забрати собаку. Олена зазначає, що нові господарі ставляться до Елі з великою любов’ю, адже в них вже є чотири собаки, яких вони також вважають частиною родини.

“Вони, коли побачили Еллічку, сказали, що наша. Мені здається, вона давно чекала. Коли за нею приїхали, її посадили в клітку, вона спокійно собі сіла. В дорозі мені ця дівчинка скидувала відео, вона дуже чемно себе вела. Тобто вона була щаслива. Оце для неї було щастя. Її оця посмішка, яка в перший день, коли я її вивозила, коли вона сиділа на задньому сидінні, от точно така в неї була, коли вона звалила від малих,” – Олена Мосійчук

Олена продовжує стежити за життям Елі, адже нові господарі регулярно надсилають їй фото та відео. Вона зазначає, що собака спить з ними в ліжку і з іншими собаками, і ніхто її не ображає. Олена підкреслює, що в новому домі Еля живе в спокійних умовах, де немає небезпеки.

“Вона з ними в ліжку спить. І з іншими собаками. Ніхто її там не ображає. Там класно, що в таких тихих умовах нічо не літає, нічо не бомбить,” – Олена Мосійчук

Хоча Олена вже встигла звикнути до Елі і сумує за нею, вона розуміє, що в нових господарів у Німеччині їй краще.

“Я рада, що вона доживе, скільки їй там прописано всесвітом і можливо тим, що її забрали у тишу, у спокій, вона довше проживе. Ми їй дали просто шанс. Я щаслива, заради цього і працюєш,” – Олена Мосійчук

П’ять цуценят, яких Еля народила в каналізаційній ямі на Донеччині, все ще шукають нових господарів. Олена сподівається, що їм пощастить так само, як і їхній мамі.