Поліцейський поранив журналістку під час імміграційних протестів у Лос-Анджелесі

Про це стало відомо під час ефіру телеканалу 9News

Під час протестів в Лос-Анджелесі, які тривають вже четвертий день, американський поліцейський вистрілив у ногу австралійській журналістці Лорен Томасі. Цей інцидент стався, коли вона висвітлювала акції протесту, пов’язані з імміграційною політикою. Про це стало відомо під час ефіру телеканалу 9News.

Лорен Томасі отримала поранення під час вуличних демонстрацій, що спалахнули після арештів десятків людей за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства. Момент, коли журналістка була поранена, зафіксували на камеру – вона отримала пряме влучання в ногу.

Інцидент стався 8 червня на одній з вулиць Лос-Анджелеса. Наступного дня журналістка вийшла в ефір 9News, щоб розповісти про свій стан.

“Зі мною все гаразд. Ми з моїм оператором Джиммі в безпеці.”

Міністерство закордонних справ Австралії повідомило, що Генеральне консульство в Лос-Анджелесі зв’язалося з Томасі, щоб надати необхідну підтримку.

Ситуація з імміграційними протестами в США

Протести розпочалися ввечері 6 червня в Лос-Анджелесі після того, як імміграційні та митні служби заарештували щонайменше 118 іноземців за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на той момент на протестах було близько 1000 учасників, які оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня в Парамаунті, штат Каліфорнія, біля магазину Home Depot сталися нові зіткнення неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

Згідно з інформацією Associated Press, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

За даними перепису населення, значна частина населення Каліфорнії складається з латиноамериканців та людей іноземного походження. У відповідь на ескалацію насильства, адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про залучення 2000 службовців Нацгвардії для підтримки співробітників ICE та інших федеральних органів. Розгортання триватиме 60 днів, а остаточне рішення залишатиметься за міністром оборони США.