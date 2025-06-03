Скасування обов'язкового медичного страхування для українців в Австрії з 2025 року

Про це пише АРА

З 1 червня 2025 року в Австрії скасували обов’язкове медичне страхування для українців, які перебувають під тимчасовим захистом, за умови, що вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу. Цю інформацію підтвердило агентство АРА.

До 12 липня триватиме перехідний період, протягом якого українці ще матимуть можливість безкоштовно користуватися медичними послугами. Це включає відвідування лікарів, отримання ліків, стоматологічні послуги, госпіталізацію та лікарські рецепти.

Після закінчення цього періоду українцям потрібно буде самостійно подбати про медичне страхування. Це можна зробити, влаштувавшись на офіційну роботу, де роботодавець сплачує страхові внески, або ж оформити страховку самостійно.

Ті переселенці, які отримують соціальну допомогу через неможливість забезпечити себе, як і раніше, матимуть медичне страхування. У травні таких осіб було близько 35 тисяч. Також українці, які вже працюють в Австрії, залишаються застрахованими.

Медична допомога покриває основні витрати для тих, хто не має достатньо власних коштів або не отримує підтримки з інших джерел. Найбільше ці зміни вплинуть на українців, які мають заощадження, але не працюють.

Щодо інших соціальних пільг, таких як допомога по догляду за дитиною чи сімейна підтримка, вони залишаться в силі до кінця жовтня. Влада Австрії вже оголосила про наміри змінити правила отримання таких виплат, щоб заохотити більше українців до працевлаштування.