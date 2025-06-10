Наймасовіша стрілянина в австрійській школі Граца: 11 загиблих і реакція світових лідерів

Як пише медіа ВВС

Кількість жертв стрілянини в австрійській школі в Граці, що сталася 10 червня, зросла до 11 осіб. Одна з поранених жінок померла в лікарні. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією поліції, 21-річний нападник, який раніше навчався в цій школі, наклав на себе руки в туалеті закладу незабаром після нападу. Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер зазначив, що серед загиблих є шість жінок і троє чоловіків. Ще 12 осіб отримали поранення, з яких дев’ятеро перебувають у важкому стані.

Міністр також повідомив, що нападник не закінчив навчання в цій школі, а його мотиви наразі встановлюються. Поліція уточнила, що раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронців. За попередніми даними, нападник мав ліцензію на володіння зброєю та легально володів пістолетом і рушницею.

Громадянин Австрії, родом із Граца, діяв самостійно. У країні оголошено триденну жалобу. У середу о 10:00 за місцевим часом відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на честь загиблих.

Реакція світових лідерів на трагедію

Після нападу європейські лідери висловили свої співчуття. Канцлер Австрії Крістіан Штокер охарактеризував цей день як “темний день в історії нашої країни” та оголосив стрілянину національною трагедією.

“Кожна дитина має почуватися у безпеці в школі та мати змогу вчитися без страху й насильства.” – Кая Каллас, віцепрезидентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на платформі X написала: “Новини з Граца б’ють у саме серце”. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц додав: “Жахливі новини з Граца. Наші думки – з австрійськими друзями й сусідами, ми сумуємо разом із ними”.

Прем’єр-міністри Італії, Угорщини, Чехії та Словенії також висловили своє потрясіння. Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні передала співчуття родинам загиблих, пораненим і їхнім близьким від імені всього італійського уряду.

Угорський прем’єр Віктор Орбан висловив співчуття, а чеський прем’єр Петро Фіала написав у X: “Це неймовірно болісно, коли таке стається – особливо в місці, яке мало би символізувати безпеку”. Він підкреслив, що “глибоко вражений” новинами з Граца.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер заявила, що перебуває “в стані великого потрясіння” і додала: “Мої думки – з родинами всіх жертв цього страшного дня”.

Міністерство закордонних справ Польщі та спікерка польського парламенту Малгожата Кідава-Блонська також висловили співчуття, назвавши трагедію “жахливою”. Новий президент Румунії Нікушор Дан, перебуваючи з візитом у Молдові, заявив, що “глибоко вражений кривавою трагедією”.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на подію словами: “Школи ніколи не мають ставати місцем насильства. Співчуваємо жертвам, їхнім родинам та австрійському народові. Бажаємо швидкого одужання всім пораненим. Україна поділяє біль дружньої Австрії”.

“Я глибоко шокована жахливим нападом, що стався сьогодні вранці в школі Граца. Моє найглибше співчуття родинам жертв. Європа стоїть поруч із Австрією”. – Роберта Метсола, президентка Європарламенту

Вона подякувала всім, хто оперативно відреагував, і побажала пораненим якнайшвидшого одужання.

Наймасовіша стрілянина в сучасній історії Австрії

Цей напад став наймасовішою стріляниною в сучасній історії Австрії. Раніше найбільша трагедія сталася у 2020 році, коли ісламіст Куйтім Фейзулай убив чотирьох людей і поранив ще 23 у центрі Відня.

У 2016 році в місті Ненцінг під час концерту чоловік відкрив вогонь, убивши двох і поранивши ще 11 осіб, після чого застрелився.