Австрія посилює закони про зброю після трагедії в Граці

Про це заявив канцлер Крістіан Штокер в інтерв’ю радіо ORF, пише Reuters

Уряд Австрії має намір посилити законодавство щодо володіння зброєю після трагічної стрілянини в середній школі Граца, де загинули одинадцять осіб. Про це повідомив канцлер Крістіан Штокер в інтерв’ю радіо ORF, згідно з інформацією Reuters.

Канцлер зазначив, що нові правила стосуватимуться вікових обмежень, а також умов зберігання та використання певних видів зброї.

“Ми зробимо закони про зброю жорсткішими.” – Крістіан Штокер

Офіційне затвердження цих ініціатив очікується на засіданні уряду в середу. Серед запропонованих змін – посилення психологічного контролю в навчальних закладах, підвищення рівня охорони, обмін інформацією між державними структурами та посилення обмежень для осіб, які можуть становити загрозу.

Трагедія в Граці

10 червня у школі Граца 21-річний колишній учень влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули 11 людей. Після нападу стрілець наклав на себе руки у шкільному туалеті. Поліція повідомила, що він був замкнутим і багато часу проводив у онлайн-іграх. Мотиви його дій залишаються невідомими.

Цей інцидент став наймасовішою стріляниною в сучасній історії Австрії, як зазначає ВВС. Раніше найбільша трагедія сталася у 2020 році, коли ісламіст Куйтім Фейзулай убив чотирьох людей і поранив 23 у центрі Відня.

Також у 2016 році в місті Ненцінг під час концерту чоловік відкрив вогонь, убивши двох і поранивши 11 осіб, після чого застрелився.