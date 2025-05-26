Суд скасував вирок Себастяну Курцу у справі про неправдиві свідчення

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Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення на користь колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца, скасувавши попередній вирок у справі про неправдиві свідчення. Раніше політика засудили до восьми місяців умовного ув’язнення, але тепер його виправдали.

У 2020 році, коли Курц обіймав посаду глави уряду, він свідчив у справі “Ібіца”, що стосувалася його впливу на призначення членів наглядової ради державного холдингу ÖBAG. Прокуратура звинувачувала його в спробах зменшити свою роль у цьому процесі, створюючи враження, що він не мав суттєвого впливу на призначення.

Суддя Вищого земельного суду зазначив, що не було достатніх доказів для підтвердження неправдивих свідчень, оскільки Курц визнав свою участь у процесі та надавав коректні відповіді на запитання. Аналіз відеозаписів засідань комісії також підтвердив, що політик не вводив в оману щодо своєї ролі.

Проте апеляційний суд залишив у силі умовний термін шість місяців ув’язнення для Бернгарда Бонеллі, колишнього керівника апарату Курца, який також був звинувачений у неправдивих свідченнях.

У серпні 2023 року прокуратура Австрії з економічних та корупційних злочинів висунула обвинувачення Курцу та Бонеллі за надання неправдивих свідчень. Вони підозрювалися в активній участі в реформі державного холдингу ÖBAG, який управляє акціями на суму близько 23 мільярдів євро, а також у причетності до призначення Томаса Шміда на посаду керівника холдингу.

У лютому 2024 року Курц отримав вирок у вигляді восьми місяців умовного ув’язнення, а Бонеллі – шість місяців умовно. Обидва подали апеляцію, що в результаті призвела до скасування вироку Курцу.