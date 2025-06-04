Автомобільні компанії просять Трампа через обмеження експорту рідкісноземельних металів з Китаю

Про це повідомляє Reuters.

Керівники провідних автомобільних компаній світу надіслали листа адміністрації президента США Дональда Трампа, висловлюючи своє занепокоєння через нові обмеження на експорт рідкісноземельних металів з Китаю. Вони попереджають, що це може призвести до зупинки автомобільних заводів. Цю інформацію повідомило агентство Reuters.

Лист підписали такі відомі виробники, як General Motors, Toyota, Hyundai, Volkswagen, а також інші компанії та Асоціація постачальників транспортних засобів. У документі зазначається:

“Без надійного доступу до цих металів постачальники автомобільної продукції не зможуть виробляти критично важливі автомобільні компоненти, включаючи автоматичні коробки передач, дросельні заслінки, генератори, різні двигуни, датчики, ремені безпеки, динаміки, фари, електродвигуни, гідропідсилювач керма та камери.”

Китай контролює понад 90% світових потужностей з переробки рідкісноземельних металів, які використовуються в автомобільній промисловості, військовій техніці та побутових приладах. У квітні Пекін запровадив нові правила, згідно з якими експортерам необхідно отримувати ліцензії для експорту цих металів.

Внаслідок цих змін, у квітні експорт рідкісноземельних металів з Китаю скоротився вдвічі через складну та непрозору процедуру подання заявок, яка іноді вимагає сотні сторінок документації.

На фоні цих подій варто згадати про “тарифи Трампа”. 2 квітня 2018 року Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпортні товари з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становить 20%, а для Китаю – 34%. Крім того, з 3 квітня США ввели 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складними, але не критичними”.

У відповідь на дії США, 4 квітня Китай встановив тарифи на американський імпорт у розмірі 34%, які почали діяти з 10 квітня. 9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше вона становила 104%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мита на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%. Останній указ президента Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125% з 84%, що додається до 20% мита на фентаніл, яке було запроваджено раніше.