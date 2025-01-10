Про це повідомляє пресслужба ДТЕК “Київські електромережі”.
“Ліквідуємо серйозну аварію на одній із підстанцій Києва. Частина будинків у Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання”, – йдеться у повідомленні компанії.
Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб повернути електроенергію якомога швидше. За даними Головного управління ДСНС України у Києві, загоряння сталося у кабельному каналі підстанції.
Рятувальники отримали виклик про пожежу на вулиці Закревського о 06:34 ранку 10 січня. Пожежу вдалося ліквідувати о 07:44 за допомогою вогнегасників. За щасливим збігом обставин, інцидент обійшовся без постраждалих. Наразі правоохоронці встановлюють причини займання.
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