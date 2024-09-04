На Південноукраїнський АЕС сталася чергова аварія. Через зниження потужності енергоблока на 600 МВт сьогодні відбулося дві незаплановані черги відключень від "Укренерго". Ймовірно, наступного тижня енергоблок буде відправлено на ремонт.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко з посиланням на два незалежних джерела.

За його словами, ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже попри оптимістичні заяви “Енергоатому” щодо дострокового завершення ремонтних робіт, виникають питання щодо їхньої якості.

“Високовольтні мережі відновлюються і за пару днів будуть в порядку (наскільки це можливо). Але “сюрпризи від Енергоатому” передбачати поки не вдається”, — пише Харченко.

Він зазначає, що у зв’язку з цим виникають додаткові питання до Міністерства енергетики щодо якості захисту розподільчих пристроїв АЕС та ефективності ремонтних робіт. Якщо подібні аварії продовжуватимуться взимку, ситуація з електропостачанням може значно ускладнитися.