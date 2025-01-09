Про це повідомила пресслужба КМДА.
Для усунення пошкоджень задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників “Київтеплоенерго”, аварійно-рятувальних, дорожніх та інших служб.
Очікується, що протягом доби енергетики відновлять теплопостачання у всіх будівлях, за винятком шести, які тимчасово обігріватимуть мобільними пересувними котельнями.
Внаслідок аварії на трубопроводі великого діаметру також були пошкоджені будівлі поруч, зокрема приміщення хостелу (мешканці на момент аварії були відсутні) та адміністративна будівля.
“Наразі фахівці здійснюють обстеження та визначають характер пошкоджень. Питання відновлення опрацьовуватиметься в установленому законом порядку”, — йдеться у повідомленні.
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