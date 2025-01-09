Сьогодні, 9 січня, у центрі столиці прорвало тепломережу. На перетині вулиць Жилянської та Симона Петлюри тривають роботи з ліквідації пошкодження. У зв'язку з аварією, тимчасово відключене теплопостачання в понад 230 будинках.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Для усунення пошкоджень задіяно 11 одиниць техніки та понад 30 працівників “Київтеплоенерго”, аварійно-рятувальних, дорожніх та інших служб.

Очікується, що протягом доби енергетики відновлять теплопостачання у всіх будівлях, за винятком шести, які тимчасово обігріватимуть мобільними пересувними котельнями.

Внаслідок аварії на трубопроводі великого діаметру також були пошкоджені будівлі поруч, зокрема приміщення хостелу (мешканці на момент аварії були відсутні) та адміністративна будівля.