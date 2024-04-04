Через обстріли окупантів у Харкові ядерна підкритична установка “Джерело нейтронів” сьогодні о 08:30 втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

“За інформацією, отриманою від експлуатуючої організації Національний науковий центр “Харківський фізико – технічний інститут”, ядерна підкритична установка “Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів” сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу міста Харків військами РФ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори.