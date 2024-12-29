У суботу, 28 грудня, у Канаді після жорсткого приземлення літака Air Canada частина борту загорілася. За попередньою інформацією, жорстка посадка сталася через проблеми із шасі.

Про це пише видання CBС News.

Зазначається, що рейс 2259 авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Галіфакс, виконуючи рейс із Сент-Джонса.

Під час посадки літак вдарився крилом об злітно-посадкову смугу, що призвело до пожежі. Усіх пасажирів і членів екіпажу вдалося евакуювати, жертв і постраждалих унаслідок інциденту не було.

Точної кількості пасажирів не називають, але, за оцінками свідків, йдеться про щонайменше 80 осіб.

Наразі офіційної версії щодо причини інциденту не надходило, хоча очевидці кажуть про неполадки у роботі шасі.

Варто зазначити, що цей інцидент стався всього через кілька годин після трагедії в Південній Кореї, де Boeing 737 спробував здійснити посадку без випущеного шасі, що призвело до вибуху і загибелі людей, які перебували на борту.