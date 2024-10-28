Про це повідомили у “Сумиобленерго” та “Полтаваобленерго“.
Сумщина
“Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК “Укренерго” на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень“, — йдеться у повідомленні.
В обленерго зазначили, що відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).
Полтавщина
Повідомляється, що за розпорядженням НЕК “Укренерго” в області застосовано аварійні графіки. Зокрема, у Миргородському та Лубенському районах.
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