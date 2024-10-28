Сьогодні, 28 жовтня, У Сумській та Полтавській областях введено графіки аварійних відключень електрики.

Про це повідомили у “Сумиобленерго” та “Полтаваобленерго“.

Сумщина

“Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК “Укренерго” на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень“, — йдеться у повідомленні.

В обленерго зазначили, що відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Полтавщина

Повідомляється, що за розпорядженням НЕК “Укренерго” в області застосовано аварійні графіки. Зокрема, у Миргородському та Лубенському районах.