Про це повідомляє ДТЕК у Telegram-каналі.
“Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: повертаємось до стабілізаційних графіків. Нагадаємо, вони сьогодні діють з 18:00 до 24:00”, — йдеться в повідомленні.
ДТЕК подякував Укренерго за швидке відновлення високовольтного обладнання та нагадав, що ситуація в енергосистемі залишається складною.
“Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки”, — додає ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині, у Сумській та Миколаївській області були застосовані екстрені відключення через складну ситуацію в енергосистемі.
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