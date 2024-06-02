Актуальними залишаються стабілізаційні відключення за графіком з 18:00 до 24:00.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram-каналі.

“Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: повертаємось до стабілізаційних графіків. Нагадаємо, вони сьогодні діють з 18:00 до 24:00”, — йдеться в повідомленні.

ДТЕК подякував Укренерго за швидке відновлення високовольтного обладнання та нагадав, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

“Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки”, — додає ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві, Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині, у Сумській та Миколаївській області були застосовані екстрені відключення через складну ситуацію в енергосистемі.