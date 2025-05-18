Вітрильник “Куаутемок” Військово-морських сил Мексики, на борту якого перебувало понад 270 осіб, став учасником аварії, врізавшись у нижню частину Бруклінського мосту в Нью-Йорку. Внаслідок інциденту щонайменше 20 людей отримали травми.

Цей випадок стався ввечері 17 травня. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що 19 пасажирів зазнали ушкоджень в результаті зіткнення, з яких четверо отримали серйозні травми. Військово-морські сили Мексики уточнили, що загалом постраждали 22 особи, з яких 19 були госпіталізовані для отримання медичної допомоги.

На борту судна перебувало 277 пасажирів, і всіх їх вдалося оперативно та безпечно евакуювати. Відео моменту зіткнення мексиканського корабля з мостом було опубліковано ABC News.

Унаслідок аварії рух по Бруклінському мосту був тимчасово зупинений. За інформацією міської системи оповіщення про надзвичайні ситуації, міст залишався закритим приблизно 40 хвилин після інциденту.

На даний момент міська влада Нью-Йорка спільно з представниками уряду Мексики працює над ліквідацією наслідків аварії та з’ясуванням усіх обставин події.