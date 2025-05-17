Пілот команди “Ред Булл” Юкі Цунода потрапив в аварію під час кваліфікації Гран-прі Емілії-Романьї, що проходив в італійській Імолі. Японський гонщик не зміг впоратися з керуванням на швидкісному шостому повороті, внаслідок чого його автомобіль вилетів у огорожу. Болід перевернувся і отримав серйозні пошкодження, проте Цунода зміг самостійно вибратися з машини без травм.

Аварія призвела до зупинки кваліфікації на понад 10 хвилин. Після того, як болід був прибраний з траси, змагання продовжилися. Цунода не став єдиним учасником, який потрапив у неприємну ситуацію: наприкінці першого сегменту кваліфікації пілот “Альпін” Франко Колапінто також розбив свою машину, врізавшись в огорожу, але зміг завершити заїзд, зайнявши 16-те місце.

Внаслідок аварії Юкі Цунода стартуватиме останнім у Гран-прі Емілії-Романьї, який відбудеться в неділю, 18 травня. Його напарник по команді, Макс Ферстаппен, розпочне гонку з другого місця.

Юкі Цунода: основні факти про гонщика

Юкі Цунода – 25-річний пілот Формули-1, який представляє команду “Ред Булл”. Він здобув титул чемпіона японської Формули-4 у 2018 році та отримав бронзову медаль у Формулі-2 у 2020 році. Цунода був переведений до основної команди “Ред Булл” після двох стартових гонок сезону 2025 року, раніше виступаючи за “Ред Булл-Хонда”.

У загальному заліку пілотів Цунода займає 11-те місце, маючи в активі дев’ять очок.