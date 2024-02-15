Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична.

Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження.

Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.

Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.