Про це повідомляє The Independent.

Французький президент Макрон висловив співчуття з приводу загибелі капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчального польоту на літаку Rafale.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що пошуки на місці аварії тривають, і одного з пілотів вдалося знайти живим.

У середу на північному сході Франції сталася авіакатастрофа, внаслідок якої розбилися два винищувачі Повітряних сил. Літаки впали в районі Отревіля, між департаментами Вогези та Мерт і Мозель. На борту було троє людей.