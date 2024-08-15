Про це повідомляє The Independent.
Французький президент Макрон висловив співчуття з приводу загибелі капітана Себастьєна Мабіре і лейтенанта Матіса Лоренса в авіакатастрофі під час навчального польоту на літаку Rafale.
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що пошуки на місці аварії тривають, і одного з пілотів вдалося знайти живим.
У середу на північному сході Франції сталася авіакатастрофа, внаслідок якої розбилися два винищувачі Повітряних сил. Літаки впали в районі Отревіля, між департаментами Вогези та Мерт і Мозель. На борту було троє людей.
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