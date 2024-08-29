Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій у справі про загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ в авіакатастрофі в Броварах 18 січня 2023 року.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону — службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

На 18 січня 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Слідчі встановили, що посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Як зазначалося, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Проте, жоден із відповідальних за безпеку польотів не скасував і не переніс виліт.