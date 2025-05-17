17 травня в фінському місті Еура сталася жахлива авіаційна катастрофа, внаслідок якої зіткнулися два приватні гелікоптери. На борту літальних апаратів перебували п’ятеро осіб, серед яких двоє естонських підприємців. На жаль, за попередніми даними, всі вони загинули.

Фінська поліція, а також естонські та фінські медіа, такі як ERR і Yle, підтвердили цю трагічну новину. Інформація про аварію надійшла о 12:35 за місцевим часом. Місце події розташоване приблизно за 700 метрів від об’їзної дороги в Еурі, в лісистій місцевості, що ускладнює доступ рятувальників.

На борту двох гелікоптерів перебували п’ятеро людей: двоє в одному та троє в іншому. Хоча офіційних заяв про кількість загиблих поки не було, Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило, що всі, хто знаходився на борту, загинули.

Згідно з даними авіаційного ресурсу Flightradar24, обидва гелікоптери були моделі Robinson R-44 Raven. Один з них був зареєстрований в Австрії, а інший – в Естонії. За інформацією ЗМІ, серед загиблих виявилися естонські підприємці Олег Сонаялг та Прійт Яагант.

Прійт Яагант був керівником естонської будівельної компанії Mapri, яка підтвердила, що він та його дружина Ліліт загинули в цій трагедії. Олег Сонаялг, разом із братом Андресом, володів компанією, що спеціалізується на вітроенергетиці в Естонії. Ця катастрофа стала великою втратою для їхніх родин та бізнес-спільноти.