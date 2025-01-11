Дані польоту та реєстратори голосу в кабіні літака Jeju Air, який розбився 29 грудня, припинили запис приблизно за чотири хвилини до того, як літак зійшов зі злітно-посадкової смуги та розбився в міжнародному аеропорту Муана.

Чорні скриньки були спочатку проаналізовані в Південній Кореї. Виявивши відсутність даних, їх передали до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США для додаткового аналізу. Пошкоджений реєстратор польотних даних також було відправлено до США для співпраці з американським регулятором безпеки.

Літак Jeju Air, який прямував із Бангкока до південнокорейського міста Муан, здійснив аварійну посадку. За даними Міністерства транспорту, перед катастрофою пілоти повідомили про зіткнення з птахами та оголосили аварійну ситуацію.

За дві хвилини до цього диспетчери попереджали про високу активність птахів у районі аеропорту. Після оголошення надзвичайної ситуації пілоти намагалися уникнути посадки та виконати друге коло, однак літак здійснив аварійну посадку без випущених шасі.

За даними Міністерства транспорту Південної Кореї, дані польоту та записи голосів у кабіні літака припинилися за чотири хвилини до зіткнення з бетонною конструкцією в аеропорту. Сім Джай-дон, колишній слідчий міністерства, зазначив, що припинення запису даних є рідкісним явищем. Він припустив, що всі системи живлення, включно з резервним, могли одночасно вийти з ладу.

29 грудня 2024 року 179 людей загинули в авіакатастрофі в Південній Кореї після того, як літак зійшов зі злітно-посадкової смуги та розбився в міжнародному аеропорту Муана. Двох людей вдалося врятувати.