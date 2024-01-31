Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 31 січня.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та одній радіолокаційній станції росіян.

На фронті протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 37 атак росіян. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили протиповітряної обороною України знищили 14 дронів. Загалом військо РФ завдало 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснило 129 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.