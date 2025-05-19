19 травня 2025 року армія Росії завдала удару по Краматорську, скинувши 250-кілограмову фугасну авіабомбу, що викликало серйозні наслідки для місцевих жителів. За інформацією Донецької обласної прокуратури, внаслідок атаки постраждали двоє людей: 80-річна жінка та 62-річний чоловік, про що повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

Мешканці, які стали свідками вибуху, поділилися своїми переживаннями. Ірина, одна з жінок, що живе неподалік, розповіла, що вибух стався близько одинадцятої години, коли її не було вдома. Вона виявила, що на її городі утворилася велика вирва, а сусідні будинки та теплиці зазнали значних пошкоджень.

«Я поверталася з магазину, коли дізналася, що наш дім зруйновано. Вибух стався просто на городі. Одна людина отримала травму голови, інша, яка перенесла інсульт, лежала на землі», – згадує Ірина.

Її сусід, який був вдома під час обстрілу, розповів, що спочатку не зрозумів, що сталося. «Я прийшов з роботи, ліг у ліжко. Спочатку не зрозумів, чи це вибух, чи просто вікно вилетіло. Вибуху я не чув», – зазначив він. Сім’ї постраждалих прийшли на допомогу, щоб відновити пошкоджене житло.

Микола, ще один житель Краматорська, розповів, що почув свист снаряда і закликав дружину тікати, а потім пролунав вибух. «Я думав, що влучило у високовольтну лінію, бо зникла електрика. Ми прийшли допомагати, чим можемо», – сказав він.

Надія, ще одна мешканка, також почула вибух і помітила, що зникло електропостачання. «Не можу сказати, що вибух був дуже сильним, іноді було гірше. Я вийшла подивитися, побачила дим, але потім він зник. Телефонувала родичці, і вона сказала, що всю нашу вулицю бомбанули», – розповіла Надія.

Обставини авіаудару по Краматорську

Згідно з інформацією Краматорської міської ради, удар було завдано близько 11:10 ранку. Російські війська скинули фугасну авіабомбу ФАБ-250, внаслідок чого постраждали сім приватних будинків. В обласній прокуратурі уточнили, що це була авіабомба з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК).

На щастя, загиблих немає, але двоє людей отримали поранення. У жінки діагностували забійні рани голови, лівого коліна та гомілки, а у чоловіка – мінно-вибухову травму та забій тім’яної ділянки голови, повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

Місцеві жителі продовжують відновлювати свої домівки та підтримувати один одного в цей складний час, демонструючи стійкість і єдність перед обличчям небезпеки.