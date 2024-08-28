Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Куп'янську збільшилася до восьми.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей”, – йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 28 серпня війська РФ завдали удару КАБом по центру Куп’янська. Було відомо про щонайменше трьох поранених.