Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей”, – йдеться у дописі.
Як повідомлялося, 28 серпня війська РФ завдали удару КАБом по центру Куп’янська. Було відомо про щонайменше трьох поранених.
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