Унаслідок нічного авіаудару по Сумах 30 серпня загинула одна людина.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

Ще 9 людей унаслідок ворожої атаки зазнали поранень. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, уночі ворог поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури. Як повідомили у прокуратурі, пошкоджено підприємство. Жителів міста закликали щільно зачинити вікна та двері та, за можливості, не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.