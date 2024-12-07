Внаслідок скидання керованих авіаційних бомб російськими військами на Запоріжжя ввечері 6 грудня, у медичних закладах досі залишаються 12 поранених людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

За словами Федорова, троє чоловіків перебувають у важкому стані, така ж кількість дітей — у стані середньої тяжкості. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Посадовець додав, що внаслідок ворожого удару знищене СТО у Запоріжжі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені п’ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, гуртожиток та магазини.

Наразі всі служби працюють на місцях. Ліквідація наслідків удару триває.

Нагадаємо, що через п’ятничний авіаудар по Запоріжжю загинули десятеро людей, більшість з яких перебували в автомобілях. Ще 24 жителів дістали поранення.