21 травня в Куп’янську-Вузловому, що на Харківщині, російська авіабомба влучила у житловий будинок, внаслідок чого постраждали дві жінки, 70 та 66 років. Цю інформацію підтвердила поліція регіону.

Внаслідок удару було пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, а також зазнали руйнувань сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх постраждалих та документуванням наслідків цього авіаційного удару.

Начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що під завалами може перебувати чоловік однієї з постраждалих жінок.

Обидві жінки відмовилися від госпіталізації та залишилися на місці події. У однієї з них виявлено закриту черепно-мозкову травму, а інша отримала легкі тілесні ушкодження. Хоча вони мають можливість скористатися евакуацією, наразі не прийняли такого рішення.

Одна з постраждалих висловила занепокоєння, що під завалами може бути її чоловік. Оскільки ситуація на лівому березі залишається небезпечною, поліція оцінює обставини, щоб визначити подальші дії.

Рятувальні служби продовжують працювати на місці події, а мешканців закликають слідкувати за офіційними повідомленнями.