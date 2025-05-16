Окрім цього, приблизно о 22:00 російські війська здійснили ще один авіаудар по Куп’янську, внаслідок якого було пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків та три багатоповерхові будівлі. На щастя, за попередніми даними, постраждалих у цьому випадку не було.

Згідно з інформацією прокуратури, ворог використовував авіабомби ФАБ-1500 з УМПК. Важливо зазначити, що 14 травня Куп’янськ також зазнав атаки з використанням цих бомб, внаслідок чого загинув один чоловік.

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