Як повідомляє Instagram-сторінка SkyUp

Команди “Аврора” та SkyUp, які зайняли друге та третє місця в Екстра-лізі з футзалу, оголосили про своє об’єднання на сезон 2025/26. Це стало відомо з офіційної заяви SkyUp.

Керівництво обох клубів ухвалило рішення про злиття після серії переговорів, підкресливши, що це крок сприятиме “подальшому якісному розвитку українського футзалу.” Новий клуб, який буде називатися “Аврора-SkyUp”, братиме участь у наступному розіграші футзальної Екстра-ліги.

У сезоні 2024/25 “Аврора” здобула срібну медаль чемпіонату України, поступившись у фіналі “ХІТу”, який став чемпіоном втретє поспіль. SkyUp, у свою чергу, програв “Аврорі” у півфіналі плейоф (0:4 у серії), але здобув бронзові медалі, перемігши “Сокіл” (3:1).

Об’єднаний клуб представлятиме Україну в наступному сезоні футзальної Ліги чемпіонів, оскільки “Аврора” отримала путівку в єврокубок завдяки своїй срібній нагороді.

Команда “Аврора” була заснована у 2011 році та дебютувала в елітному дивізіоні України у 2023 році після злиття з “Кластом”. Вона також стала бронзовим призером чемпіонату України та фіналістом Кубка України в сезоні 2023/24.

SkyUp, заснований у 2020 році, за три роки досягнув рівня Екстра-ліги, а “бронза” у сезоні 2024/25 стала найкращим результатом в історії клубу.

Тим часом, триразовий чемпіон України “Енергія” оголосила про призупинення своїх виступів в Екстра-лізі, зосередившись на розвитку власної академії. Двічі чемпіони “Ураган” також шукають нового власника, щоб зберегти клуб.