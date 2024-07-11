Про це пише ABC.
Крім фінансової допомоги, Австралія також надасть “невелику кількість” персоналу для нового командування НАТО для України, яке складатиметься з 700 осіб для навчання та допомоги у сфері безпеки.
Австралійський військовий пакет містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.
За словами австралійського уряду, загальна сума підтримки з боку Австралії становить 1,3 мільярда доларів, зокрема 1,1 мільярда для українських військових.
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