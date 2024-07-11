Австралія зобов'язалася надати Україні військову допомогу на суму 250 млн доларів. Це найбільший пакет допомоги, який виділяла країна від початку великої війни.

Про це пише ABC.

Крім фінансової допомоги, Австралія також надасть “невелику кількість” персоналу для нового командування НАТО для України, яке складатиметься з 700 осіб для навчання та допомоги у сфері безпеки.

Австралійський військовий пакет містить в собі керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття.

За словами австралійського уряду, загальна сума підтримки з боку Австралії становить 1,3 мільярда доларів, зокрема 1,1 мільярда для українських військових.