Про це повідомив прем‘єр–міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові.
За словами Шмигаля, Австралія передасть Україні ще й боєприпаси класу “повітря-земля”.
“Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили”,— наголосив прем‘єр–міністр України.
Він зазначив, що загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.
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