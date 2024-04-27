Половина цієї суми буде спрямована на велику партію переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), понад 30 млн доларів спрямують на виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів", а решта суми піде на інші військові потреби.

Про це повідомив прем‘єр–міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом у Львові.

За словами Шмигаля, Австралія передасть Україні ще й боєприпаси класу “повітря-земля”.

“Надзвичайно цінуємо таку солідарність австралійського народу з Україною. Дякую пану Річарду Марлзу за глибоку залученість в українські справи, за дієву солідарність, за конкретні речі, які робить Австралія для України. Будемо поруч до перемоги. Зробимо усе, щоб у світі сила права перемогла право сили”,— наголосив прем‘єр–міністр України.

Він зазначив, що загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.