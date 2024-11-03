Про це пише Australian Defence.

За даними видання, Австралія передала Україні плануючі авіаційні бомби JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range), які збільшують дальність ураження. Бомби були вилучені із запасів Королівських ВПС Австралії (RAAF) після того, як у 2021 році з експлуатації зняли літаки F/A-18A/B Classic Hornet, що раніше використовували ці боєприпаси.

За даними з плану Міністерства оборони Австралії, вилучені з експлуатації австралійські боєприпаси Mk.82 500lb JDAM-ER були передані Україні в межах підтримки, хоча точний час їх доставки залишається невідомим. Відомо, що перше застосування JDAM-ER в Україні було зафіксоване у березні 2023 року, коли цю зброю поставили Сполучені Штати. Австралія ж підтвердила передачу Україні неназваних боєприпасів класу «повітря-земля» у квітні 2024 року, а в липні оголосила про додаткову передачу зброї цього класу на суму 250 млн доларів.

Також стало відомо, що Австралія приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення викрадених українських дітей.