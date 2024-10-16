У новому пакеті допомоги Австралія пообіцяла передати Україні 49 танків Abrams, в яких незабаром закінчиться термін експлуатації.

Про це повідомили на місцевому каналі ABC.

Міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой пообіцяв особисто проінформувати свого українського колегу за тиждень, під час зустрічі міністрів оборонної промисловості НАТО.

Цю інформацію він озвучив під час зустрічі з членами уряду Великої Британії та заявив:

“Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною у її боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки забезпечать Збройним Силам України більшу вогневу міць і мобільність, а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським танковим бригадам”

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко вже привітав передачу танків Abrams та описав цей крок як “значний внесок”, що врятує життя: