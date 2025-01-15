Про це пише The Guardian.
Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе засудив будь-які дії, що могли завдати шкоди 32-річному Дженкінсу, назвавши це “абсолютно неприйнятним”.
“Ми вже викликали російського посла. Ми будемо чекати, коли з’являться факти. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо, і австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів”, — заявив прем’єр.
Серед можливих дій Австралія розглядає вислання російського посла або відкликання свого представника в Москві Джона Геринга.
Міністерка закордонних справ Пенні Вонг підтвердила, що уряд розглядає всі варіанти реагування. Високопоставлені члени опозиції також підтримали ідею негайного вислання російського посла та відкликання австралійського дипломата.
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