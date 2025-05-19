Австралія розпочала відправку в Україну першої партії танків Abrams, незважаючи на певне невдоволення з боку США, які виступали проти цієї передачі. Про це стало відомо з джерел, близьких до ситуації.

Згідно з інформацією, в даний час триває процес завантаження першої партії з 49 танків на вантажне судно. З міркувань безпеки деталі про місцезнаходження техніки та дату її прибуття до Європи не розголошуються.

Перед відправкою Австралія отримала дозвіл від Вашингтона на експорт американських танків до третьої країни. Проте, незважаючи на офіційний дозвіл, деякі представники США висловлюють своє розчарування цим рішенням.

Джерела в Білому домі повідомили, що ще минулого року, до вступу Дональда Трампа на посаду президента, Вашингтон попереджав Австралію про можливі труднощі з передачою танків Abrams Україні, зокрема щодо їх обслуговування на фронті.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз відмовився коментувати позицію США, підкресливши, що австралійський уряд тісно співпрацював з Києвом і Вашингтоном для забезпечення успішної передачі техніки. Він підтвердив, що частина танків вже в дорозі, але не розкрив додаткових деталей.

Нагадаємо, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі президент України Володимир Зеленський висловив подяку за передачу танків Abrams для потреб Збройних сил України.

Раніше США тривалий час не надавали дозвіл на передачу танків, посилаючись на труднощі транспортування через океан та нестачу кваліфікованого персоналу в Австралії для нагляду за технікою під час перевезення.

Австралія має парк з 59 списаних танків M1A1 Abrams, які були придбані у 2007 році, але жодного разу не використовувалися у бойових діях. У жовтні 2024 року Австралія пообіцяла передати Україні 49 з них як частину військової допомоги.