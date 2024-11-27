Про це повідомив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо в коментарі Суспільному.

Дипломат зазначив, що інтеграція українських біженців в Австрії відбувається без значних труднощів. Він підкреслив, що громадяни України охоче вивчають мову та швидко інтегруються в ринок праці.

“Інтегрувати, прийняти українських біженців відносно не проблема, тому що українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються в ринок”, – заявив Бенкьо.

Посол додав, що більшість біженців з України, а саме 80%, становлять жінки з дітьми, що ускладнює процес, однак Австрія залишається гостинною країною.

“Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія – гостинна країна, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля, то австрійці мають велике серце і будуть вітати українців”, – підкреслив посол.

Австрійська влада продовжує демонструвати відкритість і готовність до допомоги у складний для України період, підтверджуючи це конкретними діями та політикою підтримки біженців.