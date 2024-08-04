Коаліційний уряд Австрії погодився на поетапну відмову від постачання російського природного газу до 2027 року в рамках нової Стратегії безпеки.

Про це пише Kurrier.

Єврокомісія планує повну відмову від газу до 2030 року шляхом скорочення споживання, диверсифікації постачань та розвитку відновлювальної енергетики.

Президентка Єврокомісії оголосила про мету поступової відмови від російського газу до 2027 року, що підтримується Австрією.

Ця відмова є частиною стратегії трансформації енергетичної системи, яка враховує декарбонізацію, безпеку постачання та доступність енергії.

Партія “Зелені” наполягала на цій вимозі під час переговорів з Австрійською народною партією щодо нової Стратегії безпеки, яку планують завершити до кінця 2023 року.

Федеральна канцелярія Австрії готує нову стратегію безпеки, яка має бути представлена найближчими тижнями. Чинна стратегія, що була ухвалена у 2013 році, розглядає Росію як важливого партнера, але після вторгнення РФ в Україну уряд почав працювати над її зміною.

Проте новий текст ще не погоджено коаліційними партнерами, оскільки існують розбіжності щодо залежності від російського газу. “Зелені” вважають цю залежність загрозою для безпеки, тоді як Австрійська народна партія не підтримує таку позицію.