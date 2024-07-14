Австрійський внесок витрачався на заходи підтримки, які не були пов’язані із постачанням в Україну зброї та боєприпасів.
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у представленій в Національній раді Австрії доповіді міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга щодо Робочої програми ЄС на 2024 рік.
«Австрія й надалі утримуватиметься від рішень щодо постачання зброї та боєприпасів у рамках Європейського фонду миру (EFF). Частка Австрії в загальному обсязі 5,5 млрд євро, виділених Україні за програмою EFF, на сьогодні становить близько 153,5 млн євро, що відповідає річному внеску до EFF на рівні 2,79% на 2023 рік», – йдеться у документі.
Зазначається, що на 2024 рік внесок Австрії до Європейського фонду миру був встановлений на рівні 2,87%.
Також зазначається, що Австрія підтримує Місію ЄС з надання допомоги Україні (EUMAM) «у світлі своєї необмеженої солідарності з Україною та як внесок у європейську безпеку» і бере участь у витратах місії, «але сама не тренує жодного українського військовослужбовця».
Також Австрія бере участь у цивільній допомозі ЄС та робить важливий внесок у підтримку українського населення та особливо постраждалих сусідніх країн.
«Це також стосується 69 тис. переміщених осіб з України, які знайшли захист в Австрії і досі живуть тут. На сьогоднішній день Україні та сусіднім країнам було надано понад 206 млн євро державної фінансової та гуманітарної допомоги», – зазначається у документі.
Крім того, Австрія підтримала всі пакети санкцій ЄС проти Росії, введені після початку війни проти України. У країні вважають, що «для їхньої імплементації необхідне стратегічне терпіння», а також треба закрити усі лазівки для їх обходу. Водночас Австрія продовжує виступати проти газового ембарго та за санкції у російському цивільному ядерному секторі.
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