Нейтральна Австрія у 2023 році сплатила близько 153,5 млн євро до Європейського фонду миру, через який Україні було виділено загалом 5,5 млрд євро.

Австрійський внесок витрачався на заходи підтримки, які не були пов’язані із постачанням в Україну зброї та боєприпасів.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться у представленій в Національній раді Австрії доповіді міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга щодо Робочої програми ЄС на 2024 рік.

«Австрія й надалі утримуватиметься від рішень щодо постачання зброї та боєприпасів у рамках Європейського фонду миру (EFF). Частка Австрії в загальному обсязі 5,5 млрд євро, виділених Україні за програмою EFF, на сьогодні становить близько 153,5 млн євро, що відповідає річному внеску до EFF на рівні 2,79% на 2023 рік», – йдеться у документі.

Зазначається, що на 2024 рік внесок Австрії до Європейського фонду миру був встановлений на рівні 2,87%.

Також зазначається, що Австрія підтримує Місію ЄС з надання допомоги Україні (EUMAM) «у світлі своєї необмеженої солідарності з Україною та як внесок у європейську безпеку» і бере участь у витратах місії, «але сама не тренує жодного українського військовослужбовця».

Також Австрія бере участь у цивільній допомозі ЄС та робить важливий внесок у підтримку українського населення та особливо постраждалих сусідніх країн.

«Це також стосується 69 тис. переміщених осіб з України, які знайшли захист в Австрії і досі живуть тут. На сьогоднішній день Україні та сусіднім країнам було надано понад 206 млн євро державної фінансової та гуманітарної допомоги», – зазначається у документі.

Крім того, Австрія підтримала всі пакети санкцій ЄС проти Росії, введені після початку війни проти України. У країні вважають, що «для їхньої імплементації необхідне стратегічне терпіння», а також треба закрити усі лазівки для їх обходу. Водночас Австрія продовжує виступати проти газового ембарго та за санкції у російському цивільному ядерному секторі.