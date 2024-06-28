Про це пише Укрінформ.

Як повідомляється, схвалений Федеральною радою (верхньою палатою парламенту) законопроєкт передбачає поправки до закону про працевлаштування іноземців та ще трьох інших законодавчих актів. Їх метою є забезпечення необмеженого доступу до австрійського ринку праці для українських переселенців, які вже добре інтегрувалися у трудовій сфері.

Згідно із законом, українці зможуть отримувати “червоно-біло-червону – картку плюс” – один з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця у будь-який час.

Для того, щоб отримати цей документ, українські переселенці, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб (“блакитну картку”), мусять протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість і мати змогу забезпечити себе самостійно.

Законопроєкт був напрацьований урядом і ухвалений Національною радою (нижня палата парламенту) 13 червня.

Раніше повідомлялося, що Австрія виділила 10 млн євро гуманітарної допомоги українцям. Так, із виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро.