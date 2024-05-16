Австрія створила спеціальний кредитний фонд на 500 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну.

Про це повідомляє 16 травня австрійське Міністерство фінансів.

«Російська загарбницька війна проти України призводить до важких людських страждань, а також несе з собою величезні проблеми для українського економічного життя», – зазначив міністр фінансів країни Магнус Бруннер.

У відомстві пояснили, що підтримка буде здійснюватися через спеціальний ризик-орієнтований механізм. Передбачається, що впродовж наступних п’ять років буде виділено 500 мільйонів євро на підтримку компаній та розвиток нового бізнесу в Україні.

Залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може збільшити обсяг фінансування до мільярда євро. Приблизно 100 мільйонів євро на рік призначені для нового бізнесу.

У Мінфіні стверджують, що ця програма також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.