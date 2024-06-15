Уряд Австрії надав додаткові 10 млн євро на потреби австрійських та міжнародних організацій, які надають допомогу українцям в Україні та Молдові.

Про це повідомляє МЗС Австрії.

Австрійське Міністерство закордонних справ виділить допомогу з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF). Ініціатива “Сусід в біді” отримає близько 6 млн євро для надання екстреної допомоги у вигляді питної води, продуктів харчування та тимчасового притулку.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) отримають по 2 млн євро. Загальна сума допомоги Австрії українському народу складає понад 250 млн євро.

“На третьому році війни народ України все ще потребує нашої підтримки, і ми допомагаємо йому ще 10 мільйонами євро гуманітарної допомоги”, – заявив МЗС Австрії Александер Шалленберг.

Віцеканцлер Австрії Вернер Коглер засудив жорстоку агресивну війну Путіна, яка порушує міжнародне право. Він вважає, що ця війна спрямована на деморалізацію українського населення, руйнування України та її інфраструктури, а також на розкол європейської спільноти держав.

Австрія підтримує українців, виділивши 250 млн євро на допомогу. Країна вже допомогла полегшити страждання в Україні, підтримати тих, хто шукає захисту в сусідніх країнах, а також уможливити роботи з відновлення.