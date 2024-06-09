Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер в інтервʼю розповіла, що категорично проти захисту України, адже при спробі вберегти в цілості країну, під час активного російського наступу на Харківщину - ми програємо.

Про це пише Die Presse.

Україна отримала дозвіл від США, Франції та Німеччини на використання західної зброї, але міністерка оборонного відомства Австрії висловила критику щодо таких рішень союзників України.

“Перетнули червону лінію. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не надсилатиме війська в Україну”, — сказала Тенер.

Журналіст заявив, що причиною такого дозволу стало те, що “Україна не може належним чином захищатися від вогню біля російського кордону під час оборони Харкова”. Він запитав, чи Україна має право захищатися у відповідь таким чином, на що Таннер відповіла, що Австрія “як військово нейтральна держава, судити не буде”.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни вважав навпаки – як тільки Україна дочекається військової допомоги США, їй варто якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою цьогоріч.