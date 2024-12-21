Для збиття російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" ще перед відокремленням її бойових зарядів Україна потребує американських комплексів протиракетної оборони THAAD.

Таку думку в коментарі кореспонденту Укрінформу висловив полковник збройних сил Австрії, керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії Маркус Райснер.

“Пресконференція Путіна, передусім, містила одне: погрозу для Європи. Але на ній також була спроба надіслати послання власному населенню: у нас є нова “диво-зброя”, і з нею ми виграємо війну. І для цього Путін викликає Захід на дуель: російська “диво-зброя” проти західних ракет протиракетної оборони”, — прокоментував експерт пресконференцію російського диктатора.

За словами Райснера, з військової точки зору слід зазначити, що “в цьому контексті часто вирішальною є не лише якість задіяних систем, а і їх кількість”.

Австрійський військовий експерт вказав на спроможності американської системи протиракетної оборони THAAD для виконання такої задачі та відповідні потреби України у цій системі.

“У цьому контексті слід зазначити, що Україна потребує оборонних систем, таких як американська система протиракетної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). США мають ці системи й уже поставили їх Ізраїлю”, — сказав він.

На переконання Райснера, російський “Орєшнік” є “ще одним тривожним дзвінком” для Європи, на який потрібно негайно реагувати.