Австрія розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні, проте остаточне рішення залежатиме від умов мандату. Про це повідомила міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Таннер зазначила, що австрійські Збройні сили мають понад шістдесят років досвіду участі в міжнародних операціях. Вона підкреслила, що участь Австрії у миротворчій місії в Україні буде визначатися конкретними умовами мандату, можливостями розгортання та потребами у фаховій експертизі.

«Я не виключаю, що ми можемо долучитися до миротворчої діяльності в Україні, якщо така можливість виникне», – зазначила міністерка.

Відповідаючи на запитання про участь Австрії у переговорах щодо створення «коаліції охочих», яку ініціювали Велика Британія та Франція, Таннер повідомила, що наразі країна не бере в них участі.

«Коаліція охочих» була започаткована британським прем’єром Кіром Стармером 2 березня. Він повідомив, що Велика Британія та Франція співпрацюють з Києвом над мирним планом, який буде представлений Вашингтону. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та французьким лідером Емманюелем Макроном було досягнуто домовленостей про залучення ще кількох країн до цієї ініціативи.

15 березня відбулася онлайн-зустріч «коаліції охочих», в якій взяли участь близько 25 світових лідерів, включаючи представників ЄС, НАТО, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Президент Зеленський також долучився до заходу, підкресливши важливість регулярних зустрічей партнерів на підтримку України, які вже стали практично щотижневими.

Згідно з інформацією Bloomberg, Велика Британія та Франція працюють над розробкою плану, який зміцнить позиції України на переговорах щодо завершення війни.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що до «коаліції охочих» готові приєднатися 10-12 країн у різних форматах.