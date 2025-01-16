Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, на вулицях столиці знаходиться понад тисяча покинутих автомобілів, більшість з яких стали наслідком злочинних дій агресора, що має на меті руйнування і вбивства. Багато з цих автівок створюють проблеми для руху транспорту, звужують проїзд для рятувальних служб і псують вигляд міських вулиць і дворів.
«Завтра (у четвер – ред.) починаємо процес вивезення таких транспортних засобів», — зазначив Ткаченко. Він також додав, що на найближчому засіданні Ради оборони буде розроблено ефективний механізм для оперативного прибрання пошкоджених автомобілів у майбутньому.
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