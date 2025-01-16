З 16 січня в Києві почнуть прибирати автівки, які були пошкоджені або знищені внаслідок російських дронових чи ракетних атак.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, на вулицях столиці знаходиться понад тисяча покинутих автомобілів, більшість з яких стали наслідком злочинних дій агресора, що має на меті руйнування і вбивства. Багато з цих автівок створюють проблеми для руху транспорту, звужують проїзд для рятувальних служб і псують вигляд міських вулиць і дворів.