У місті Яремче Івано-Франківській області працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса із Полтави, де перебували 50 людей, у тому числі — вісім дітей. Водія відвезли на ВЛК до обласного центру.

Про це повідомляє Суспільне у п’ятницю, 30 серпня.

Зазначається, що чоловіка, який був другим водієм автобуса, забрали під час зупинки неподалік заправки. Коли пасажири вийшли з автобуса, щоб перепочити, під’їхали працівники поліції та ТЦК.

«Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці», — розповіла журналістам очевидиця.

Відомо, що із водієм їхав його 14-річний син, який залишився один. Пізніше пасажирів автобуса пересадили на інший транспортний засіб.

Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.