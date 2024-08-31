Про це повідомляє Суспільне у п’ятницю, 30 серпня.
Зазначається, що чоловіка, який був другим водієм автобуса, забрали під час зупинки неподалік заправки. Коли пасажири вийшли з автобуса, щоб перепочити, під’їхали працівники поліції та ТЦК.
«Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці», — розповіла журналістам очевидиця.
Відомо, що із водієм їхав його 14-річний син, який залишився один. Пізніше пасажирів автобуса пересадили на інший транспортний засіб.
Пресофіцер Івано-Франківського ТЦК та СП Дмитро Бойканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до Сухопутних військ ЗСУ.
- Працівники ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження у випадку загрози життю
- В Одесі затримали чоловіка, який погрожував пістолетом військовим ТЦК
- Начальники ТЦК Бучанського та Бориспільського районів Київщини були затримані на хабарі, — ЗМІ